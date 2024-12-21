Алексея Миранчука включили в число легенд советского и российского футбола

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Российский полузащитник американской команды "Атланта" Алексей Миранчук заслуживает того, чтобы быть упомянутым наравне с легендами советского и российского футбола. Такое мнение в комментарии для Legalbet высказал бывший главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов.

Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алексей Миранчук

Чернышов отметил, что когда Миранчук отправился в Италию, от него ожидали большего. Если анализировать статистику, он провёл на поле не так много времени. Возможно, в Испании ему было бы комфортнее. Однако, учитывая трофей Лиги Европы, можно сказать, что карьера сложилась успешно. Немногие российские футболисты становились обладателями европейских кубков. Чернышов подчеркнул, что Миранчук занял место среди великих игроков СССР и России.

В то же время специалист выразил сожаление по поводу того, что Миранчук решил продолжить карьеру в США. По мнению Чернышова, больше российских футболистов должны выступать в европейских лигах. Тем не менее, он понимает решение Алексея, который стремится обеспечить себя и свою семью.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России.



Андре́й Алексе́евич Чернышо́в (род. 7 января 1968, Москва) — советский и российский футболист, защитник. Игрок сборных СССР, СНГ и России по футболу. Мастер спорта СССР международного класса (1990). Тренер.

