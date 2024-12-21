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Стало известно, столько сможет заработать Тайсон Фьюри после боя с Александром Усиком

1:55
Спорт

Тайсон Фьюри готовится к реваншу с Александром Усиком за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA, WBC и WBO в супертяжёлом весе, который состоится 18 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако, несмотря на ожидаемый крупный гонорар, британский боксёр столкнётся с значительными налоговыми потерями. Согласно данным аналитика JeffBet, Фьюри заработает около 75 миллионов долларов за бой, но из этой суммы налоговая служба Великобритании вычтет почти 36 миллионов долларов, включая подоходный налог и национальную страховку. Таким образом, около 47% его дохода, или примерно 35,6 миллиона долларов налога и 1,5 миллиона долларов страховых взносов, уйдут в Службу доходов и таможни Его Величества, сообщает themirror.com.

Бокс
Фото: pixabay.com by 12019, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

Общий призовой фонд боя оценивается в 189,66 миллиона долларов, который будет разделён между Усиком и Фьюри. После победы в первом бою Усик, вероятно, получит около 60% этой суммы. Предстоящий поединок станет важным событием в боксёрском мире, и оба спортсмена уже провели пресс-конференцию в Лондоне 23 октября 2024 года, чтобы обсудить предстоящий бой.

Комментируя налоговую ситуацию Фьюри, представитель JeffBet отметил, что резиденты Великобритании обязаны платить налоги с зарубежных доходов, независимо от их размера. Это означает, что даже крупные гонорары, заработанные за пределами страны, подлежат налогообложению по возвращении в Соединённое Королевство.

Уточнения

Тайсон Люк Фьюри (англ. Tyson Luke Fury; род. 12 августа 1988, Уайтеншо, Большой Манчестер, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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