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Боксёрские успехи Александра Усика: от первого поражения до абсолютного чемпиона мира

2:26
Спорт

Путь Александра Усика к званию абсолютного чемпиона мира по боксу начался с первых шагов на международной арене в Болгарии. Украинский боксёр, который в настоящее время готовится к матчу-реваншу за все титулы в тяжёлом весе против британца Тайсона Фьюри, не всегда был непобедимым. На профессиональном уровне Усик остаётся безупречным, одержав 22 победы без единого поражения, но его любительская карьера была более сложной. В 2006 году на своём первом крупном международном турнире в Пловдиве, в здании "Ярмарка", он завоевал бронзовую медаль, одержав три победы, но уступив в полуфинале россиянину Матвею Коробову. Через два года Усик вернулся в Болгарию и выиграл кубок "Странджи" в весовой категории до 79 кг, что позволило ему квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине, где он, однако, досрочно проиграл итальянцу Клементо Руссо.

Боксер Александр Усик
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксер Александр Усик

На любительском уровне Усик достиг значительных успехов, завоевав золото на чемпионате мира 2011 года и Олимпийских играх 2012 года с впечатляющим рекордом 335 побед и 15 поражений. В 2013 году он перешёл в профессионалы, а уже в 2016 году завоевал свой первый титул. В 2018 году Усик стал первым украинским абсолютным чемпионом в истории, собрав все титулы в полутяжёлом весе. В 2019 году он отказался от своих титулов в полутяжёлом весе и перешёл в тяжёлый вес. В 2021 году Усик одержал победу над Энтони Джошуа, завоевав титулы WBA, IBF, WBO и IBO, а затем успешно защитил их в матче-реванше с Джошуа. Позже он победил Даниэля Дюбуа, а в мае того же года одолел Тайсона Фьюри, завоевав титул WBC и став абсолютным чемпионом во втором тяжёлом весе.

Теперь Усик готовится к матчу-реваншу с Фьюри, чтобы защитить свои титулы. Болгарский боксёр Кубрат Пулев высказал мнение, что предстоящий поединок будет чрезвычайно сложным для обоих спортсменов.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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