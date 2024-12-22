Кого из российских фигуристов, по мнению журналиста из США, стоит отправить на Олимпийские игры?

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Американский журналист Дэйв Лиз поделился своим взглядом на то, кто из российских фигуристов, по его мнению, мог бы достойно представлять страну на отборе на Олимпийские игры 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Он отметил, что это интересное развитие событий, и считает, что Елизавета Туктамышева имеет все шансы попасть в состав команды. Хотя она и принимала участие в памятном шоу в Туле, она не высказывалась по этому поводу и в целом сохраняет более нейтральный тон, чем некоторые другие фигуристы.

Дэйв Лиз считает, что России стоит задуматься о том, как будут воспринимать её спортсменов. Он бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все любят. Однако Петросян, считает он, слишком тесно ассоциируется с группой Тутберидзе.

Тамара Москвина, по мнению американца, вновь проявила себя как мудрый тренер. Она не была обвинена в допинге и не устраивала политизированные парады. Её каток не финансируется армейскими структурами.

Если Россия желает выдвинуть полноценную команду на Олимпиаде, то стоит обратить внимание на пару из группы Москвиной (Мишина/Галлямов), на фигуристку из группы Мишина (Туктамышеву), на фигуриста, который тренируется у Москвиной и Мишина, а также на танцевальный дуэт, тренировки которого проходят в Северной Америке или Италии, написал Лиз в своих соцсетях.

Ранее было объявлено, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустит российских спортсменов к отборочным турнирам Олимпийских игр 2026 года с некоторыми ограничениями. Они смогут выступать в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна, и только в индивидуальных соревнованиях. В фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



Анастаси́я Ви́кторовна Ми́шина (род. 24 апреля 2001 года в Санкт-Петербурге) — российская фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым.



Алекса́ндр Рома́нович Галля́мов (род. 28 августа 1999, Березники, Пермская область) — российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной.

