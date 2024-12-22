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Кого из российских фигуристов, по мнению журналиста из США, стоит отправить на Олимпийские игры?

1:58
Спорт

Американский журналист Дэйв Лиз поделился своим взглядом на то, кто из российских фигуристов, по его мнению, мог бы достойно представлять страну на отборе на Олимпийские игры 2026 года.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Он отметил, что это интересное развитие событий, и считает, что Елизавета Туктамышева имеет все шансы попасть в состав команды. Хотя она и принимала участие в памятном шоу в Туле, она не высказывалась по этому поводу и в целом сохраняет более нейтральный тон, чем некоторые другие фигуристы.

Дэйв Лиз считает, что России стоит задуматься о том, как будут воспринимать её спортсменов. Он бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все любят. Однако Петросян, считает он, слишком тесно ассоциируется с группой Тутберидзе.

Тамара Москвина, по мнению американца, вновь проявила себя как мудрый тренер. Она не была обвинена в допинге и не устраивала политизированные парады. Её каток не финансируется армейскими структурами.

Если Россия желает выдвинуть полноценную команду на Олимпиаде, то стоит обратить внимание на пару из группы Москвиной (Мишина/Галлямов), на фигуристку из группы Мишина (Туктамышеву), на фигуриста, который тренируется у Москвиной и Мишина, а также на танцевальный дуэт, тренировки которого проходят в Северной Америке или Италии, написал Лиз в своих соцсетях.

Ранее было объявлено, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустит российских спортсменов к отборочным турнирам Олимпийских игр 2026 года с некоторыми ограничениями. Они смогут выступать в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна, и только в индивидуальных соревнованиях. В фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Анастаси́я Ви́кторовна Ми́шина (род. 24 апреля 2001 года в Санкт-Петербурге) — российская фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым.

Алекса́ндр Рома́нович Галля́мов (род. 28 августа 1999, Березники, Пермская область) — российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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