Этери Тутберидзе высказалась о допуске российских спортсменов к квалификации Олимпиады

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые прокомментировала новость о том, что российские фигуристы смогут участвовать в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Милане (Италия) в статусе нейтральных спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Этери Тутберидзе

Тренер призвала не торопить события, а сначала поехать на отбор к Олимпиаде, показать себя, а уже потом обсуждать это событие.

"Давайте сначала мы поедем, добьёмся, а потом скажем", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В настоящее время она находится в Омске, где идёт чемпионат России по фигурному катанию 2025 года.

На этом чемпионате ученицы Тутберидзе завоевали золотые и серебряные медали. Аделия Петросян второй год подряд стала чемпионкой, а Дарья Садкова заняла второе место.

Квалификация к Олимпийским играм 2026 года по фигурному катанию состоится с 17 по 21 сентября 2025 года в китайской столице Пекине.

Уточнения

Эте́ри Гео́ргиевна Тутбери́дзе (настоящее отчество — Гогиевна; род. 24 февраля 1974 года, Москва, СССР) — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании.



