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Вверх по лестнице, вверх по жизни! Этот метод тренировки поражает своей простотой и эффективностью — просто шагайте по ступенькам

1:05
Спорт

30-дневный челлендж Step Mill — это эффективная программа для улучшения сердечно-сосудистой системы, повышения выносливости, укрепления мышц нижней части тела и ускорения метаболизма.

Ходьба по лестнице
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба по лестнице

Задача проста: тренируйтесь на тренажёре, имитирующем ходьбу по лестнице, начиная с 10 минут в день и постепенно увеличивайте продолжительность. Это не только помогает сжигать калории, но и способствует улучшению общего состоянию здоровья.

Для успеха важно быть последовательным, избегать обезвоживания и постепенно увеличивать интенсивность. В случае застоя используйте интервальные тренировки и ставьте мини-цели.

Такая программа помогает снизить стресс и улучшить сон, а правильное питание и гидратация являются ключом к максимальному результату, пишет журнал World Day.

Сочетайте тренировки на Step Mill с другими упражнениями. По мере завершения челленджа вы почувствуете значительные изменения: станете более выносливыми и уверенными в себе. 

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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