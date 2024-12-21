Делайте это и все девушки будут ваши! Грудные мышцы и плечи преобразятся после этого упражнения

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Фитнес-тренер Юрий Аверьянов порекомендовал одно из самых эффективных упражнений для прокачки верхней части тела — отжимания на одной руке.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

В интервью "Чемпионату" он пояснил, что в этом упражнении активно работают большая грудная мышца, дельтовидные и трёхглавая мышца плеча.

Аверьянов подробно объяснил технику выполнения упражнения: нужно начать с планки, расположив ладони немного шире плеч, корпус при этом должен быть прямым, а тело — параллельно полу. После этого одну руку плавно отводят в сторону, на бедро или за спину. Затем на вдохе следует опустить туловище как можно ниже, максимально приближая его к полу, а на выдохе с помощью мышц груди, плеч и руки оттолкнуться и вернуться в исходное положение.

Тренер добавил, что расположение опорной ладони влияет качество упражнения: чем ближе ладонь к телу, тем больше нагрузки на плечо, а чем дальше — тем сильнее включаются мышцы груди.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.

