Сохраняем фигуру во время новогодних праздников! Эти упражнения можно выполнять где угодно — даже в отпуске

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Праздники не должны приводить к регрессу в тренировках. Кратковременный перерыв, например, 3-4 дня, может быть даже полезен. За это время организм полностью восстановится.

Фото: flickr.com by Matthew Ragan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Йога

Исследования показывают, что для заметного ухудшения формы нужно провести минимум 12 дней без тренировок. Однако важно избегать длительного сидячего образа жизни, так как это может вызвать скованность мышц и суставов.

Если у вас мало времени для тренировки в праздники, упражнения с собственным весом могут стать отличным вариантом, пишет издание Outsideonline.

Простой план тренировки с собственным весом включает такие упражнения, как приседания, выпады и румынская становая тяга на одной ноге. Попробуйте выполнять их в 3-4 подходах по 8-12 повторений с короткими перерывами.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

