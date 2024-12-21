Сохраняем фигуру во время новогодних праздников! Эти упражнения можно выполнять где угодно — даже в отпуске

Праздники не должны приводить к регрессу в тренировках. Кратковременный перерыв, например, 3-4 дня, может быть даже полезен. За это время организм полностью восстановится.
Исследования показывают, что для заметного ухудшения формы нужно провести минимум 12 дней без тренировок. Однако важно избегать длительного сидячего образа жизни, так как это может вызвать скованность мышц и суставов.
Если у вас мало времени для тренировки в праздники, упражнения с собственным весом могут стать отличным вариантом, пишет издание Outsideonline.
Простой план тренировки с собственным весом включает такие упражнения, как приседания, выпады и румынская становая тяга на одной ноге. Попробуйте выполнять их в 3-4 подходах по 8-12 повторений с короткими перерывами.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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