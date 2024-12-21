Туктамышева не исключила, что может вернуться в связи с допуском российских фигуристов к отбору на Игры

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Олимпийская чемпионка 2015 года в фигурном катании Елизавета Туктамышева высказала своё мнение о возможности участия российских спортсменов в отборочном олимпийском турнире в Пекине, который запланирован на сентябрь 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елизавета Туктамышева

Фигуристка считает, что, конечно, это радостная новость — получить шанс выступить на Олимпийских играх, пусть даже с одной квотой.

Она уверена, что теперь российской стороне предстоит непростой выбор, кто представит страну. Туктамышева назвала произошедшее "шажочком вперёд".

"Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно", — сказала Туктамышева "Спорт-Экспрессу".

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

