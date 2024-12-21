Почему опасно слишком резко пытаться избавиться от набранных за праздники калорий?

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После праздников многие стремятся быстро избавиться от набранных калорий, прибегая к интенсивным тренировкам и строгим диетам. Однако такой подход может нанести серьёзный вред здоровью и значительно затруднить дальнейшую работу над телом.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Фитнес-тренер онлайн-платформы FitStars Елизавета Прокудина предупреждает, что резкое увеличение физической активности после периода низкой подвижности повышает риск травм и перетренированности. Мышцы, не готовые к интенсивной нагрузке, перенапрягаются, что может привести к воспалительным процессам и снижению общей физической активности.

Диеты, рассчитанные на резкое снижение калорийности, также опасны. Организм лишается необходимых питательных веществ, что негативно сказывается на работе иммунной системы, обмене веществ и гормональном балансе. Повышение уровня кортизола, гормона стресса, вызванного строгими ограничениями и интенсивной физической нагрузкой, замедляет процесс восстановления и способствует накоплению жира, пишет Газета.Ru.

Восстановление после праздников должно происходить постепенно. Рациональный подход к питанию, умеренная физическая активность (прогулки, плавание, йога), осознанное питание и релаксационные практики помогут плавно вернуться к здоровому образу жизни.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.



Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



