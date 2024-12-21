Александру Усику спрогнозировали поражение в поединке с Тайсоном Фьюри

Глава менеджерской компании Principium Виталий Тарасов выразил уверенность в том, что британский боксер Тайсон Фьюри одержит победу над украинцем Александром Усиком в предстоящем реванше, сообщает Sport24.
Тарасов отметил, что, по его мнению, Фьюри не удастся завершить бой досрочно, но он сможет одержать уверенную победу, что станет хорошей основой для проведения трилогии.
Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря и пройдёт на арене "Kingdom Arena" в Саудовской Аравии.
В первой встрече этих боксеров, состоявшейся в ночь на 19 мая 2024 года, победу одержал украинский боксер. Поединок продлился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей в пользу Усика. В результате украинец забрал пояс WBC у Фьюри, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри, который до этого одержал 34 победы в 35 боях (24 — нокаутом). Усик же провёл 22 боя, в каждом из которых одержал победу (14 — нокаутом).
Тайсон Люк Фьюри (англ. Tyson Luke Fury; род. 12 августа 1988, Уайтеншо, Большой Манчестер, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.
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