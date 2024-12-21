Александру Усику спрогнозировали поражение в поединке с Тайсоном Фьюри

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Глава менеджерской компании Principium Виталий Тарасов выразил уверенность в том, что британский боксер Тайсон Фьюри одержит победу над украинцем Александром Усиком в предстоящем реванше, сообщает Sport24.

Фото: pixabay.com by 12019, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бокс

Тарасов отметил, что, по его мнению, Фьюри не удастся завершить бой досрочно, но он сможет одержать уверенную победу, что станет хорошей основой для проведения трилогии.

Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря и пройдёт на арене "Kingdom Arena" в Саудовской Аравии.

В первой встрече этих боксеров, состоявшейся в ночь на 19 мая 2024 года, победу одержал украинский боксер. Поединок продлился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей в пользу Усика. В результате украинец забрал пояс WBC у Фьюри, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри, который до этого одержал 34 победы в 35 боях (24 — нокаутом). Усик же провёл 22 боя, в каждом из которых одержал победу (14 — нокаутом).

Уточнения

Тайсон Люк Фьюри (англ. Tyson Luke Fury; род. 12 августа 1988, Уайтеншо, Большой Манчестер, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.



Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

