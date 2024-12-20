В МОК прокомментировали решение ISU о допуске россиян

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры, отметив, что Рекомендации для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий относительно участия спортсменов с российским или белорусским гражданством в международных соревнованиях, опубликованные 28 марта 2023 года, остаются актуальными, сообщает "ВсеПроСпорт".

Фото: 500px.com by Daniel J, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коньки

В МОК также уточнили, что все квалификационные соревнования должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, и эта дата является крайним сроком для подачи заявок на участие в Олимпийских играх 2026 года.

Российские спортсмены получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Однако им будет запрещено участвовать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Аналогичный запрет на общение с журналистами действовал для российских пловцов, выступавших в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Уточнения

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.



Международный союз конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating Union, ISU) — международная федерация, управляющая коньковыми видами спорта: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

