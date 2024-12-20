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Александр Овечкин впервые после травмы провёл тренировку без ограничений

1:06
Спорт

Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в тренировке без ограничений на контакты, сообщил журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" одержал победу над "Ютой" со счётом 6:2 в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где Овечкин оформил дубль. Однако в третьем периоде он получил травму ноги после удара коньком от Джека Макбэйна, из-за чего с трудом добрался до скамейки и затем покинул лёд. Продолжить матч российский нападающий не смог. После обследования у него диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги, и сообщалось, что он пропустит от четырёх до шести недель.

Информация о том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, появилась 2 декабря. Через два дня стало известно, что он провёл тренировку в полной экипировке. 14 декабря хоккеист тренировался вместе с командой.

 

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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