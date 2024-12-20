Теннисиста Даниила Савельева отстранили на два года за употребление мельдония

Российский теннисист Даниил Савельев получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на организацию, занимающуюся противодействием негативным тенденциям в теннисе (ITIA).
В сообщении указывается, что Савельев признался в приёме таблеток мельдония, перепутав семейные лекарства с добавками похожего вида. Все обстоятельства были проверены независимым научным экспертом, и они были признаны правдоподобными.
Допинг-проба у Савельева была взята в начале июля 2024 года во время турнира Международной теннисной федерации (ITF), проходившего в Южной Африке.
Спортсмен не стал оспаривать решение об отстранении, которое вступило в силу 20 августа.
Милдрона́т (mildronate), действующее вещество мельдо́ний (лат. meldonium) — метаболическое средство. По заявлениям производителя, он нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов.
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