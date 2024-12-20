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Теннисиста Даниила Савельева отстранили на два года за употребление мельдония

0:51
Спорт

Российский теннисист Даниил Савельев получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на организацию, занимающуюся противодействием негативным тенденциям в теннисе (ITIA).

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

В сообщении указывается, что Савельев признался в приёме таблеток мельдония, перепутав семейные лекарства с добавками похожего вида. Все обстоятельства были проверены независимым научным экспертом, и они были признаны правдоподобными.

Допинг-проба у Савельева была взята в начале июля 2024 года во время турнира Международной теннисной федерации (ITF), проходившего в Южной Африке.

Спортсмен не стал оспаривать решение об отстранении, которое вступило в силу 20 августа.

 

Уточнения

Милдрона́т (mildronate), действующее вещество мельдо́ний (лат. meldonium) — метаболическое средство. По заявлениям производителя, он нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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