Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние удобрения для орхидей: проверенные рецепты
Как питание помогает победить онкологию
Почему имбирные пряники могут считаться лучшим новогодним десертом?
Нефтяные компании Европы сворачивают инвестиции в зелёную энергетику
Минеральные удобрения для перца: как выбрать и использовать
Как правильно чистить сковороду, если она подгорела? Вам понадобятся простые ингредиенты
Новый коричневый: Mocha Mousse в вашем гардеробе
Первые в космосе — человечество отправило зонд к солнцу на минимально возможное расстояние
Какие растения привлекают тлю и других вредителей

Русские отжимания для настоящих богатырей: это упражнение круто прокачает каждого

1:38
Спорт

Русские отжимания круто прокачивают верх тела, поэтому пользуются большой популярностью у стритлифтеров. Что же это за упражнение? Об этом рассказал фитнес-тренер Егор Ходырев.

Мужчина делает бёрпи
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина делает бёрпи

"Русские отжимания — вариант отжиманий на брусьях для проработки верхней части тела. Активнее всего работают грудная, широчайшая, трёхглавые и дельтовидные мышцы", — цитирует его "Чемпионат".

Однако, чтобы технически правильно сделать упражнение, нужен высокий уровень физической силы, развитая координация и хорошая растяжка плечевого пояса.

Техника выполнения:

  • Упритесь ладонями рук в брусья. Спина ровная, взгляд направлен прямо.
  • Затем сведите лопатки вместе и опустите их вниз, а грудь выведите вперёд.
  • На вдохе сгибайте руки в локтевых суставах и откиньте корпус тела назад и вниз, чтобы ваши руки вытянулись вдоль брусьев.
  • Основной упор должен быть на внутреннюю часть предплечий.
  • На выдохе подтягиваем корпус к ладоням, перенося вес тела на кисти рук.
  • Движение начинается с выведения плеч вперёд.
  • Далее завершаем движение разгибанием в локтевых суставах до прямого положения рук.

Делайте два-три подхода по 5-10 раз.

Новичкам нужно начинать с более простых вариаций отжиманий. Когда вы достигнете 15-20 подтягиваний на турнике и 30-40 отжиманий на брусьях, добавьте русские отжимания в программу тренировок.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все
Авто
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все Аудио 
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Военные новости
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Первые в космосе — человечество отправило зонд к солнцу на минимально возможное расстояние
Какие растения привлекают тлю и других вредителей
Джинсовая революция: 6 трендов, которые будут править в 2025 году
Срочно исключите эти продукты из новогоднего стола: самые вредные продукты
Падения авторынка в 2025 году можно избежать — мнение эксперта
Новогодний шик: изысканный тарт с орехами, вишней и кленовым сиропом
Проверенные дачные хитрости: лучшие методы для роста огурцов
Нет, не лилия! Именно это растение приносит процветание в ваш дом
Почему авиакомпании отменяют рейсы в Россию
Трамп пригрозил лишить финансирования все общественные СМИ США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.