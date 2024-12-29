Русские отжимания для настоящих богатырей: это упражнение круто прокачает каждого

Русские отжимания круто прокачивают верх тела, поэтому пользуются большой популярностью у стритлифтеров. Что же это за упражнение? Об этом рассказал фитнес-тренер Егор Ходырев.
"Русские отжимания — вариант отжиманий на брусьях для проработки верхней части тела. Активнее всего работают грудная, широчайшая, трёхглавые и дельтовидные мышцы", — цитирует его "Чемпионат".
Однако, чтобы технически правильно сделать упражнение, нужен высокий уровень физической силы, развитая координация и хорошая растяжка плечевого пояса.
Техника выполнения:
Делайте два-три подхода по 5-10 раз.
Новичкам нужно начинать с более простых вариаций отжиманий. Когда вы достигнете 15-20 подтягиваний на турнике и 30-40 отжиманий на брусьях, добавьте русские отжимания в программу тренировок.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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