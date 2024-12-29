Русские отжимания для настоящих богатырей: это упражнение круто прокачает каждого

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Русские отжимания круто прокачивают верх тела, поэтому пользуются большой популярностью у стритлифтеров. Что же это за упражнение? Об этом рассказал фитнес-тренер Егор Ходырев.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина делает бёрпи

"Русские отжимания — вариант отжиманий на брусьях для проработки верхней части тела. Активнее всего работают грудная, широчайшая, трёхглавые и дельтовидные мышцы", — цитирует его "Чемпионат".

Однако, чтобы технически правильно сделать упражнение, нужен высокий уровень физической силы, развитая координация и хорошая растяжка плечевого пояса.

Техника выполнения:

Упритесь ладонями рук в брусья. Спина ровная, взгляд направлен прямо.

Затем сведите лопатки вместе и опустите их вниз, а грудь выведите вперёд.

На вдохе сгибайте руки в локтевых суставах и откиньте корпус тела назад и вниз, чтобы ваши руки вытянулись вдоль брусьев.

Основной упор должен быть на внутреннюю часть предплечий.

На выдохе подтягиваем корпус к ладоням, перенося вес тела на кисти рук.

Движение начинается с выведения плеч вперёд.

Далее завершаем движение разгибанием в локтевых суставах до прямого положения рук.

Делайте два-три подхода по 5-10 раз.

Новичкам нужно начинать с более простых вариаций отжиманий. Когда вы достигнете 15-20 подтягиваний на турнике и 30-40 отжиманий на брусьях, добавьте русские отжимания в программу тренировок.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

