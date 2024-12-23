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Как развить взрывную силу? Упражнение для настоящих монстров фитнеса

1:34
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как спортсменам развить взрывную силу, которая может очень пригодиться в единоборствах.

Спорт
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

"Отжимания с хлопком — это плиометрическое упражнение для тренировки верхней части тела. Благодаря ему вы развиваете взрывную силу плечевого пояса, скорость реакции, ловкость, быстроту. Это упражнение требует не только усилий, но и координации движений для хлопков руками", — цитирует тренера "Чемпионат".

Техника выполнения:

  • Встаём в упор лежа на прямых руках. Корпус должен быть ровным, чтобы шея, спина и бёдра были на одной линии.
  • Таз вверх не поднимаем и не горбимся. Ноги вместе. Руки должны быть на ширине плеч или шире, распределяя нагрузку равномерно по всей ладони. Лопатки сводим вместе и опускаем вниз. Фиксируем это положение на протяжении всего упражнения.
  • Делаем вдох и опускаем туловище к полу в нижнюю точку, сгибая руки в локтях до угла в 90 градусов. Локти к ушам задирать не надо.
  • На выдохе мощным движением выталкиваем корпус тела максимально вверх и делаем хлопок руками. Далее плавно приземляемся на ладони, мягко сгибая руки в локтях, чтобы амортизировать ударную нагрузку.

Сделайте 2 подхода по 5-10 повторений. Между подходами стоит отдыхать две минуты.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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