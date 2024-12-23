Как развить взрывную силу? Упражнение для настоящих монстров фитнеса

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как спортсменам развить взрывную силу, которая может очень пригодиться в единоборствах.
"Отжимания с хлопком — это плиометрическое упражнение для тренировки верхней части тела. Благодаря ему вы развиваете взрывную силу плечевого пояса, скорость реакции, ловкость, быстроту. Это упражнение требует не только усилий, но и координации движений для хлопков руками", — цитирует тренера "Чемпионат".
Сделайте 2 подхода по 5-10 повторений. Между подходами стоит отдыхать две минуты.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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