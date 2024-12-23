Как развить взрывную силу? Упражнение для настоящих монстров фитнеса

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как спортсменам развить взрывную силу, которая может очень пригодиться в единоборствах.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

"Отжимания с хлопком — это плиометрическое упражнение для тренировки верхней части тела. Благодаря ему вы развиваете взрывную силу плечевого пояса, скорость реакции, ловкость, быстроту. Это упражнение требует не только усилий, но и координации движений для хлопков руками", — цитирует тренера "Чемпионат".

Техника выполнения:

Встаём в упор лежа на прямых руках. Корпус должен быть ровным, чтобы шея, спина и бёдра были на одной линии.

Таз вверх не поднимаем и не горбимся. Ноги вместе. Руки должны быть на ширине плеч или шире, распределяя нагрузку равномерно по всей ладони. Лопатки сводим вместе и опускаем вниз. Фиксируем это положение на протяжении всего упражнения.

Делаем вдох и опускаем туловище к полу в нижнюю точку, сгибая руки в локтях до угла в 90 градусов. Локти к ушам задирать не надо.

На выдохе мощным движением выталкиваем корпус тела максимально вверх и делаем хлопок руками. Далее плавно приземляемся на ладони, мягко сгибая руки в локтях, чтобы амортизировать ударную нагрузку.

Сделайте 2 подхода по 5-10 повторений. Между подходами стоит отдыхать две минуты.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

