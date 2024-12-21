Семь упражнений, которые стоит исключить из тренировок

Когда дело касается упражнений, важно помнить: каждое из них имеет своё время и место. Однако не все движения одинаково полезны. Некоторые упражнения и тренажёры используются слишком часто, хотя существуют более безопасные и эффективные альтернативы. Вот семь популярных упражнений, которые стоит заменить в своём тренировочном плане.
Этот тренажёр часто привлекает новичков, но его фиксированная траектория движения штанги ограничивает естественное положение тела, что может увеличить риск травм.
Альтернатива:
Упражнение изолирует квадрицепсы и подходит для реабилитации, но для общей физической подготовки оно неэффективно.
Альтернатива:
При неправильной технике это упражнение может перегрузить поясницу.
Альтернатива:
Скручивания тренируют только прямую мышцу живота, игнорируя другие важные мышцы кора.
Альтернатива:
Хотя эллипс бережёт суставы, он может ограничивать естественное движение ног и неэффективно развивает кардио-систему.
Альтернатива:
Комплексные движения, такие как рывок и толчок, требуют высокого уровня подготовки и повышают риск травм без надлежащего контроля.
Альтернатива:
Для некоторых бег может быть тяжёлым и вредным для суставов.
Альтернатива:
Тренировки должны быть не только эффективными, но и безопасными. Заменяя популярные, но рискованные упражнения на альтернативы, вы сможете достичь своих целей, снизив риск травм и повысив общую продуктивность.
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