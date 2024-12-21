Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему домашние тренировки часто неэффективны?
Японские автогиганты объединяются: что ждёт рынок электромобилей
Айза-Лилуна Ай объяснила своё неоднозначное заявление после смерти Яниса Тиммы: страшный грех
Как стимуляция гипоталамуса вернула способность к движению
Холодец и заливное: в чём разница и что полезнее
Секреты мужских стрижек: тренды, которые останутся с нами
Россия списала долг одной из африканских стран на сумму 48,1 миллиона долларов
Ирина Шейк готовится к Новому году в русском стиле: поклонники не скрывают восторга

Семь упражнений, которые стоит исключить из тренировок

2:48
Спорт

Когда дело касается упражнений, важно помнить: каждое из них имеет своё время и место. Однако не все движения одинаково полезны. Некоторые упражнения и тренажёры используются слишком часто, хотя существуют более безопасные и эффективные альтернативы. Вот семь популярных упражнений, которые стоит заменить в своём тренировочном плане.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

1. Приседания в тренажёре Смита

Этот тренажёр часто привлекает новичков, но его фиксированная траектория движения штанги ограничивает естественное положение тела, что может увеличить риск травм.

Альтернатива:

  • Приседания с гантелями
  • Приседания с кубком
  • Приседания со штангой (спереди или сзади)
  • Приседания с гантелями на скамье — отличный вариант для начинающих.

2. Разгибания ног

Упражнение изолирует квадрицепсы и подходит для реабилитации, но для общей физической подготовки оно неэффективно.

Альтернатива:

  • Сплит-приседания
  • Болгарские сплит-приседания
  • Выпады на одной ноге, которые задействуют квадрицепсы и мышцы-стабилизаторы.

3. Обычная становая тяга со штангой

При неправильной технике это упражнение может перегрузить поясницу.

Альтернатива:

  • Становая тяга на перекладине (гриф-шестиугольник)
  • Румынская становая тяга, которая позволяет контролировать нагрузку и диапазон движений.

4. Скручивания

Скручивания тренируют только прямую мышцу живота, игнорируя другие важные мышцы кора.

Альтернатива:

  • Жим Паллофа
  • Упражнения на вращение и противодействие вращению
  • Планка и её вариации.

5. Эллиптический тренажёр

Хотя эллипс бережёт суставы, он может ограничивать естественное движение ног и неэффективно развивает кардио-систему.

Альтернатива:

  • Ходьба
  • Бег трусцой
  • Спринты или беговые тренировки.

6. Олимпийские подъёмы

Комплексные движения, такие как рывок и толчок, требуют высокого уровня подготовки и повышают риск травм без надлежащего контроля.

Альтернатива:

  • Пауэрлифтинг
  • Традиционные силовые тренировки, которые безопаснее и также развивают функциональную силу.

7. Бег

Для некоторых бег может быть тяжёлым и вредным для суставов.

Альтернатива:

  • Гребля на тренажёре
  • Плавание, которое развивает сердце и мышцы без нагрузки на суставы.

Итог

Тренировки должны быть не только эффективными, но и безопасными. Заменяя популярные, но рискованные упражнения на альтернативы, вы сможете достичь своих целей, снизив риск травм и повысив общую продуктивность.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Охота за метеоритами: метод, который уничтожает открытия
Александр Петров и его жена Виктория впервые станут родителями: раскрыт пол ребёнка
3 вещи, которые делают очищение кожи настоящим искусством
5 признаков, что ваш антифриз пора заменить
Иосиф Пригожин осудил Филиппа Киркорова за оскорбления в адрес Анастасии Ивлеевой: это недостойно короля
Как ухаживать за пуансеттией для пышного цветения
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Видят ли домашние животные сны? Вот что показали исследования
Лера Кудрявцева публично высмеяла заболевшего мужа: это ад на Земле
Секрет урожая: как правильно вносить удобрения зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.