Тренировка для лентяев. Накачаться без спортзала поможет это упражнение

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что отжимания с отягощением — эффективный способ накачать мышцы груди, передние дельтовидные мускулы и трицепсы дома, когда нет доступа к тренажёрам, штанге и гантелям.
"Использование дополнительного веса в отжиманиях позволяет сильнее нагрузить мышцы, что способствует более эффективному росту мышечной массы и развитию силы", — цитирует тренера "Чемпионат".
Также это упражнение подойдет тем, кому нужен новый стимул для прогресса. Чтобы добавить отягощение, можно использовать: специальный жилет; рюкзак с грузом; пояс-утяжелитель; положение тела в пространстве.
Немного о последнем пункте: если у вас нет оборудования, поднимите ноги на стул или любую другую высокую поверхность, чтобы они были выше туловища. Так вы сместите центр тяжести и увеличите нагрузку на мышцы.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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