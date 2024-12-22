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Становитесь сильнее с каждым днём: упражнение для девушек

1:07
Спорт

Фитнес-тренер рассказал, как подготовиться к выполнению классических отжиманий. Для этого стоит начать с отжиманий с колен.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Это упражнение отлично подойдет новичкам в спорте и девушкам. Оно поможет разучить технику и со временем перейти к классическому варианту, пишет "Чемпионат".

Плюсы отжиманий с колен:

  • Развивают силу мышц рук, кора, плечевого пояса и грудных мышц.
  • Благодаря им ваши руки и плечи станут подтянутее, девушки смогут скорректировать зону декольте.

Техника выполнения:

  • Встаньте в упор на ладони и колени. Кисти расположите чуть шире плеч, колени стоят близко друг другу. Стопы можете скрестить, а колени согнуть. Спина прямая, пресс напряжён на протяжении всего упражнения.
  • На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях, и сделайте вдох. Локти движутся вдоль корпуса.
  • Делайте упражнение до лёгкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе.
  • С выдохом поднимите туловище вверх.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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