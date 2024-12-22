Становитесь сильнее с каждым днём: упражнение для девушек

Фитнес-тренер рассказал, как подготовиться к выполнению классических отжиманий. Для этого стоит начать с отжиманий с колен.
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Спорт
Это упражнение отлично подойдет новичкам в спорте и девушкам. Оно поможет разучить технику и со временем перейти к классическому варианту, пишет "Чемпионат".
Плюсы отжиманий с колен:
Развивают силу мышц рук, кора, плечевого пояса и грудных мышц.
Благодаря им ваши руки и плечи станут подтянутее, девушки смогут скорректировать зону декольте.
Техника выполнения:
Встаньте в упор на ладони и колени. Кисти расположите чуть шире плеч, колени стоят близко друг другу. Стопы можете скрестить, а колени согнуть. Спина прямая, пресс напряжён на протяжении всего упражнения.
На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях, и сделайте вдох. Локти движутся вдоль корпуса.
Делайте упражнение до лёгкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе.
С выдохом поднимите туловище вверх.
Уточнения
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.