Становитесь сильнее с каждым днём: упражнение для девушек

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Фитнес-тренер рассказал, как подготовиться к выполнению классических отжиманий. Для этого стоит начать с отжиманий с колен.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Это упражнение отлично подойдет новичкам в спорте и девушкам. Оно поможет разучить технику и со временем перейти к классическому варианту, пишет "Чемпионат".

Плюсы отжиманий с колен:

Развивают силу мышц рук, кора, плечевого пояса и грудных мышц.

Благодаря им ваши руки и плечи станут подтянутее, девушки смогут скорректировать зону декольте.

Техника выполнения:

Встаньте в упор на ладони и колени. Кисти расположите чуть шире плеч, колени стоят близко друг другу. Стопы можете скрестить, а колени согнуть. Спина прямая, пресс напряжён на протяжении всего упражнения.

На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях, и сделайте вдох. Локти движутся вдоль корпуса.

Делайте упражнение до лёгкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе.

С выдохом поднимите туловище вверх.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

