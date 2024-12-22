Мощная грудь и крепкое тело в любом возрасте гарантированы. Упражнение для силачей

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Если говорить о плюсах укрепления мышц нашего тела, то в первую очередь — это силовая нагрузка. И если такие упражнения, как планка, отжимания от упора, подтягивание обратным хватом, могут сделать большинство любителей фитнеса, то освоение других упражнений будет говорить о безусловной крепости тела вне зависимости от возраста, пола и собственного вес. К таким элементам относятся отжимания на одной руке.

Фото: freepik отжимания

"Даже физически развитому человеку без подготовки их будет трудно выполнить", — цитирует фитнес-тренера Юрия Аверьянова "Чемпионат".

Во время отжиманий на одной руке задействованы следующие мышцы:

Большая грудная мышца;

Дельтовидная мышца (её передний пучок);

Трёхглавая мышца плеча.

Стабилизаторами будут выступать: дельтовидная мышца (средний и задний пучки); трапециевидная и ромбовидная мышцы спины; мышцы кора; ягодичная мышца; четырёхглавая мышца бедра.

Как делать отжимания на одной руке:

Встаньте в планку на вытянутых руках, корпус ровный, тело параллельно полу. Таз не поднимайте высоко, но и не прогибайте поясницу, ноги стоят на ширине плеч. Плавно уведите с пола одну руку на бедро (или за спину), сохраняя положение тела. На вдохе плавно опустите туловище как можно ближе к полу, стараясь коснуться его. На выдохе за счёт мышц груди, плеч и руки оттолкнитесь от пола и вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

