Мощная грудь и крепкое тело в любом возрасте гарантированы. Упражнение для силачей

Если говорить о плюсах укрепления мышц нашего тела, то в первую очередь — это силовая нагрузка. И если такие упражнения, как планка, отжимания от упора, подтягивание обратным хватом, могут сделать большинство любителей фитнеса, то освоение других упражнений будет говорить о безусловной крепости тела вне зависимости от возраста, пола и собственного вес. К таким элементам относятся отжимания на одной руке.
"Даже физически развитому человеку без подготовки их будет трудно выполнить", — цитирует фитнес-тренера Юрия Аверьянова "Чемпионат".
Во время отжиманий на одной руке задействованы следующие мышцы:
Стабилизаторами будут выступать: дельтовидная мышца (средний и задний пучки); трапециевидная и ромбовидная мышцы спины; мышцы кора; ягодичная мышца; четырёхглавая мышца бедра.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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