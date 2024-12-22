Продлите молодость на 10 лет: необычная диета для тех, кому за 30 лет

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Продлить молодость можно благодаря ограничению калорийности питания. Так считает геронтолог, замдиректора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ирина Стражеско.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

По ее словам, этот способ помогает сократить повреждение ДНК и РНК благодаря снижению уровня окислительного стресса в организме. Это же стимулирует процесс аутофагии — разрушения старых и повреждённых белков, а также клеточных структур. Все эти механизмы способны замедлить старение, пишет "Чемпионат".

Эксперт перечислила основные плюсы ограничения калорийности:

нормализация гормонального фона;

сокращение жировой массы и увеличение мышечной ткани;

улучшение состояния сердечно-сосудистой системы;

снижение уровня "плохого" холестерина в крови;

повышение чувствительности тканей к инсулину;

снижение уровня сахара в крови;

улучшение работы мозга;

стимуляция обновления всех тканей организма.

Эффективность гипокалорийной диеты подтверждена клиническими испытаниями. Ирина Стражеско добавила, что для достижения отличного результата нужно внимательно отслеживать ежедневное потребление и расход калорий, а также соблюдать диету с ограничением калорий.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

