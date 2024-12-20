Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощи в рационе собаки: польза или вред
В Паттайе грабители на скутерах охотятся за украшениями
Разработка российских учёных расширяет возможности оптоволоконной связи
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Психолог раскрыла, почему привычка грызть ногти может быть связана с семьёй
Выбираем между покраской и натяжным потолком: что проще
Что должно быть в составе кошачьего корма
Простой трюк для размораживания мяса: работает за считанные минуты
Не спешите выбрасывать: полезные идеи для старых бочек

Санкции сняли с наших спортсменов: фигуристам разрешили отбор на Олимпиаду-2026

0:40
Спорт

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что русские могут биться за место на Олимпиаде-2026, но в нейтральном статусе.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Волосожар и Максим Траньков

"Наши спортсмены будут участвовать в отборочных соревнованиях в сентябре в Пекине для участия в Олимпийских Играх 2026 года в Милане”, — цитирует главу ФФКР Антона Сихарулидзе РБК Спорт.

Однако ограничения для спортсменов из России по-прежнему суровые: командных турниров не будет, а за место на Олимпиаде-2026 в индивидуальных соревнованиях смогут побороться по одному кандидату.

Уточнения

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Еда и рецепты
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Еда и рецепты
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний Аудио 
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Диетолог раскрыл, какие продукты следует выбирать для перекуса
Цветы нам не нужны: в театре Модерн покажут исторический спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Осмотр или досмотр: что делать, если инспектор просит открыть багажник
Археологи выяснили, когда человек и собака стали союзниками
Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках
Как добиться отличного урожая томатов: секреты подготовки теплицы
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили годовщину свадьбы с новым пассажиром на борту
Никаких излишков: как создавать идеальные образы с украшениями в 2024
Направили лыжи на восток: горнолыжники нашли алетернативу Альпам на Кавказе и в Корее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.