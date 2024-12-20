Санкции сняли с наших спортсменов: фигуристам разрешили отбор на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что русские могут биться за место на Олимпиаде-2026, но в нейтральном статусе.
"Наши спортсмены будут участвовать в отборочных соревнованиях в сентябре в Пекине для участия в Олимпийских Играх 2026 года в Милане”, — цитирует главу ФФКР Антона Сихарулидзе РБК Спорт.
Однако ограничения для спортсменов из России по-прежнему суровые: командных турниров не будет, а за место на Олимпиаде-2026 в индивидуальных соревнованиях смогут побороться по одному кандидату.
Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.
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