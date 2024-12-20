Никогда не делайте их! Эти упражнения — главные враги вашей спины

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Эксперт по физической активности Алёна Стихарёва назвала россиянам самые вредные упражнения для спины.

Фото: verywellfit.com by Ben Goldstein, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Упрощенная планка

Она предупредила, что такие упражнения, как подъёмы верхней части туловища на скамье или на полу, а также подъёмы прямых ног, могут привести к сильному напряжению в поясничном отделе позвоночника.

Также негативно на здоровье спины влияют скручивания и интенсивные поясничные прогибы, которые могут вызвать смещения и воспаления, пишет Nord-News.

Вместо этого Стихарёва порекомендовала более безопасные упражнения для спины, такие как планка и перекаты. Кроме того, она предложила ложиться на спину, сцеплять руки перед собой в замок и с усилием сжимать ладони, что поможет укрепить спину без лишнего стресса.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.



Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. Разделяется на две равные половины позвоночником.

