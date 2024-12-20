Переел? Эти 3 простых упражнения помогут избавиться от вздутия живота

Россиянам назвали три простых упражнения, которые помогут улучшить самочувствие после переедания. Интенсивные тренировки в этот момент не подходят, но от физической активности полностью отказываться не стоит.
Лучше начать с лёгкой прогулки на 15-30 минут в спокойном темпе, что способствует улучшению кровообращения, ускоряет перемещение пищи в кишечник, снижает риск изжоги и уменьшает вздутие.
Помимо этого, в качестве дополнительных упражнений можно выполнять лёгкие наклоны вперёд-назад и вбок с руками, а также полувыпады в стороны, пишет журнал Men Today.
Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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