Тренировка для плеч, которая гарантированно даст результаты

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился советами по наиболее эффективной тренировке для плеч. Он предложил начать с жима гантелей стоя, а затем выполнить упражнение с приседом.

Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тренировка с гирей

Далее тренировка включает махи с гантелями в стороны, которые переходят в статичное удержание гантелей на вытянутых руках. Важно выполнить 20 повторений этого комплекса, пишет журнал Men Today.

Следующие упражнения должны включать подъём гантелей от бедёр вверх, подъём троса вперёд и тягу троса к голове.

Кавальер также отметил, что между каждым упражнением следует делать перерыв продолжительностью 2-3 минуты для восстановления.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.



Плечо́ — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости.

