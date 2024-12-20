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Юлия Ефимова поделилась эмоциями от возвращения к международным соревнованиям

0:54
Спорт

Российская спортсменка в плавании Юлия Ефимова с радостью отметила своё возвращение к международным стартам. Об этом сообщает издание "Советский спорт".

Юлия Ефимова
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Ефимова

"Очень скучала по международным соревнованиям. Мне очень понравилось. Это совершенно другие впечатления и уровень. Даже по времени — удавалось быть быстрее, чем на чемпионате России, наверное, из-за этой атмосферы", — поделилась Юлия Ефимова.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, проходивший с 10 по 15 декабря в Будапеште, стал местом возвращения российских спортсменов на международную арену. Нейтральный статус для участия в соревнованиях был подтверждён у 27 российских пловцов. В итоге сборная России заняла второе место в медальном зачёте, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

Уточнения

Ю́лия Андре́евна Ефи́мова (род. 3 апреля 1992, Грозный) — российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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