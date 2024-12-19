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IFFHS назвала лучшего плеймейкера 2024 года

0:55
Спорт

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила английского полузащитника мадридского "Реала" Джуду Беллингема лучшим плеймейкером года. Это признание подчёркивает выдающийся вклад Беллингема в мировой футбол и его роль в успехе команды.

Футбольный мяч
Фото: commons.wikimedia.org by Cbrieeze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Футбольный мяч

В список пяти лучших также вошли: хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, завершивший карьеру Тони Кроос, Джамал Мусиала из "Баварии" и Лионель Месси из "Интер Майами".

17 декабря был объявлен лучший игрок текущего года.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги "Реал" занимает третье место, набрав 37 очков. "Королевский клуб" отстаёт на один балл от "Барселоны" и "Атлетико Мадрид". Важно отметить, что "Реал" и "Атлетико" провели по 17 матчей, а "Барселона" — 18.

 

Уточнения

Джуд Ви́ктор Уи́льям Бе́ллингем (англ. Jude Victor William Bellingham; род. 29 июня 2003, Стаурбридж) — английский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Англии.

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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