Сделайте свою жизнь активнее: 10 всем доступных вариантов

2:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мы часто ставим себе цель вести более активный образ жизни и заниматься в зале, но когда понимаем, что это трудно, разочаровываемся в себе. Однако результат будет, даже если вы начнёте ходить на 1000 шагов в день больше, и вам не обязательно изнурять себя тренировками.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem1703, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скандинавская ходьба 2016

Вот несколько советов, которые помогут вам стать более спортивными и полюбить спорт.

Ходите больше. Увеличьте количество шагов, которые вы делаете в течение дня, например, паркуйтесь дальше от места назначения или пользуйтесь общественным транспортом вместо личного автомобиля. Упрощайте упражнения. Начинайте с лёгких асан в йоге или выполняйте планку на возвышенности, чтобы избежать перенапряжения в брюшной области. Посещайте групповые тренировки. Социализация и мотивация от других участников группы помогут вам заниматься активнее. Запишитесь на марафон. Подготовка к марафону или сдача нормативов ГТО заставит вас вести более активный образ жизни и познакомиться с новыми людьми. Положите начало "фитнес-лестнице". Постепенно увеличивайте количество повторений любимого упражнения, например, приседаний. Делайте перерывы на спорт. В течение рабочего дня делайте короткие перерывы на физическую активность, например, поднимайтесь по лестнице или делайте отжимания в офисе. Добавьте дополнительный вес. Постепенно увеличивайте вес при выполнении любимых упражнений, например, поднимайте штангу с меньшим весом. Чаще делайте "мостик". Это упражнение укрепляет тазовое дно, ягодицы и корсетные мышцы живота. Не забывайте про растяжку. Поддерживайте гибкость мышц с помощью растяжки, например, выпадов, наклонов и махов ногами. Отдыхайте грамотно. После физической активности отдыхайте столько же времени, сколько вы занимались, чтобы дать организму возможность восстановиться.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



