Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию

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Известный продюсер и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух назвал фигуристку Аделию Петросян фаворитом в женском одиночном катании на чемпионате России. Об этом сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by SKas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илья Авербух

Авербух отметил, что объективно фавориты всем известны, и в женском одиночном катании, безусловно, это Аделия Петросян. Он добавил, что, скорее всего, так и будет, а в мужской одиночке такого явного фаворита нет.

Петросян, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, является действующей чемпионкой России. Она — двукратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024) и бронзовый призёр национального первенства 2022 года.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



Эте́ри Гео́ргиевна Тутбери́дзе (настоящее отчество — Гогиевна; род. 24 февраля 1974 года, Москва, СССР) — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании.

