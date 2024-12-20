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Правильное питание, уход за кожей и физическая активность: избавляемся от целлюлита грамотно

1:39
Спорт

Целлюлит — это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Хотя полностью избавиться от него невозможно, существует несколько способов уменьшить его проявление. Мы рассмотрим основные методы борьбы с целлюлитом, включая правильное питание, физическую активность и уход за кожей.

Женщина бежит в купальнике
Фото: flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина бежит в купальнике

Целлюлит может быть уменьшен, хотя и не устранён полностью, благодаря правильному питанию, физической активности и уходу за кожей.

1. Правильное питание

  • Сократить потребление сахара.
  • Увеличить потребление клетчатки и антиоксидантов.
  • Снизить количество соли в рационе.
  • Включить в меню полезные жиры, например омега-3 жирные кислоты.

2. Физическая активность

  • Заниматься силовыми тренировками, такими как приседания, выпады и становая тяга.
  • Выполнять кардиоупражнения, например бег, плавание или велосипед.
  • Практиковать растяжку и йогу для улучшения гибкости и кровообращения.

3. Уход за кожей

  • Делать массаж и лимфодренажные процедуры для стимуляции кровообращения и лимфооттока.
  • Использовать сухой массаж щёткой и контрастный душ для улучшения циркуляции и вывода токсинов.
  • Наносить специализированные кремы и гели с кофеином, ретиноидами и антиоксидантами для активации обмена веществ.
  • Рассмотреть возможность обращения к косметологу для проведения процедур, таких как RF-лифтинг, лазерные процедуры или мезотерапия.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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