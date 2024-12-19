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Министр спорта дал оценку выступлению российских пловцов на чемпионате мира

1:00
Спорт

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв считает, что успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде является важным шагом на пути к возвращению России в большой международный спорт. Об этом сообщает РБК.

LDPR Mikhail Degtyarev MoscowTass 08-2016
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
LDPR Mikhail Degtyarev MoscowTass 08-2016

Михаил Дегтярёв выразил радость за достижения российских спортсменов на мировых первенствах, отметив, что российский флаг обязательно вновь появится на всех международных соревнованиях. Он назвал отличные результаты наших пловцов "первой ласточкой" в этом процессе.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоялся в период с 10 по 15 декабря в Будапеште. Допуск к участию в турнире в нейтральном статусе получили 27 российских пловцов. Российская команда заняла второе место в медальном зачёте, завоевав шесть золотых и четыре серебряные награды.

 

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Президент Олимпийского комитета России с 13 декабря 2024 года.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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