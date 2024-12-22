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Рельефная спина и мощные плечи после 50 лет: зимняя тренировка для любого возраста

0:56
Спорт

Как простым способом укрепить мышцы плеч, рук и спины, рассказала врач-терапевт Юлия Ватагина. Она считает, что в этом поможет скандинавская ходьба.

Скандинавская ходьба 2016
Фото: commons.wikimedia.org by Artem1703, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандинавская ходьба 2016

Такая тренировка еще и способна уменьшить давление на колени и другие суставы. Также северная ходьба помогает похудеть и улучшает кровообращение.

Одним из главных преимуществ этого занятия, по мнению эксперта, является воздействие на организм большого количества свежего воздуха. Зимой он более насыщен кислородом, поэтому человек может получить максимум пользы от уличных тренировок.

А еще во время скандинавской ходьбы работают сразу несколько групп мышц и сжигается на 40 процентов больше калорий, чем во время простой прогулки, пишет "СЭ".

Также скандинавская ходьба хорошо влияет на осанку, снижает уровень плохого холестерина, нормализует сон.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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