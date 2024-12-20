Направили лыжи на восток: горнолыжники нашли алетернативу Альпам на Кавказе и в Корее

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Российские горнолыжники устали кататься в Сочи, а Альпы — дорогое удовольствие. Они нашли достойную замену этим курортам.

Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лыжник

Эксперты одного из туроператоров считают, что Закавказье стало главной альтернативой Альпам. Главные плюсы — доступные цены, прямой и быстрый перелет.

Также лыжники устремились в Южную Корею, где 14 зимних курортов, и в Японию. Обе страны, кстати, принимали зимние Олимпийские игры, что говорит о хорошем качестве трасс и уровне курортов.

С визами во всех этих странах проблем нет, а в Корею она не нужна, только электронное разрешение на въезд, пишет KP. RU.

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.

