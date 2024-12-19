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ИИ рассудит бой века межу боксёрами Фьюри и Усиком

0:40
Спорт

Во время боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Бой-реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде.

"Впервые за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта, свободный от предвзятости и человеческих ошибок", — сообщил сообщил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети.

По его словам, такой эксперимент не повлияет на официальные результаты. ИИ дебютирует во время самого масштабного боя века.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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