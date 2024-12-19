ИИ рассудит бой века межу боксёрами Фьюри и Усиком

Во время боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта.
Бой-реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде.
"Впервые за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта, свободный от предвзятости и человеческих ошибок", — сообщил сообщил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети.
По его словам, такой эксперимент не повлияет на официальные результаты. ИИ дебютирует во время самого масштабного боя века.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.