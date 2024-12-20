Онлайн-тренировки или занятия в зале — что лучше?

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Недавно главным способом добиться спортивного тела было приобретение абонемента в тренажёрный зал и индивидуальных занятий с тренером. Пандемия внесла свои коррективы, и на передний план вышел онлайн-формат. Эти тренировки по-прежнему пытаются конкурировать с классическим очным форматом в фитнес-клубе. Так что же лучше и эффективнее?

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

Успех в работе с телом зависит от способности придерживаться расписания тренировок. Но далеко не каждому хватает мотивации заниматься спортом самостоятельно. Более эффективно работать с тренером, в том числе и онлайн, сообщает "Чемпионат".

Инструктор выступает в качестве наставника, который может поделиться опытом, прокомментировать результаты и просто поддерживать.

Онлайн-тренировки подходят для большинства людей. Квалифицированный тренер может адаптировать программу для людей со специальными потребностями, которым не подходят обычные занятия. Важно, чтобы платформа с тренировками и была удобной.

Важным фактором является привлекательная стоимость онлайн-тренировок по сравнению с очными.

Занятия в зале больше подойдут для тех, кому необходимо личное общение или взаимодействие с людьми.

"Тренировки в онлайн-формате могут подойти уже имеющим опыт любителям фитнеса, так как они с ходу смогут понять, какой нужен инвентарь и прочее", — заявил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

Добавим, что удаленный формат может быть полезен, если вы или ваш тренер в отъезде, а связь с ним терять не хочется.

Уточнения

Термины «онлайн» (англ online — «на линии») и «офлайн» (англ. offline — «вне линии») употребляются в компьютерных технологиях и телекоммуникациях.

