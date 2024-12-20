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Тренажёры могут заразить хламидиями? Шокирующий случай из Калифорнии

0:59
Спорт

Различными инфекциями можно заразиться в спортивных залах. Какими именно, рассказал врач скорой помощи из Калифорнии Джо Уиттингтон.

Тренажерный зал
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажерный зал

В соцсетях ему пришло сообщение от мужчины — он рассказал, что после прикосновения к тренажёру почувствовал дискомфорт в глазах, а визит к врачу подтвердил диагноз хламидиоз.

Можно ли заразиться хламидиозом через тренажёры?

Врач отметил, что инфекция проникает в организм в первую очередь при совершении действий, а не при бытовом контакте или прикосновении к поверхностям. Так что, если вы не делаете что-то очень необычное с этими тренажёрами, вы в безопасности, пишет "Чемпионат".

Через тренажёры можно заразиться MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк), стригущим лишаем и кожными бородавками, добавил медик.

Поэтому в спортзале стоит протирать оборудование перед использованием.

Уточнения

 
 Хламидии (лат. Chlamydia) — род грамотрицательных бактерий из типа и класса Chlamydiae, виды которого относятся к облигатным внутриклеточным паразитам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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