Тренажёры могут заразить хламидиями? Шокирующий случай из Калифорнии

Различными инфекциями можно заразиться в спортивных залах. Какими именно, рассказал врач скорой помощи из Калифорнии Джо Уиттингтон.
В соцсетях ему пришло сообщение от мужчины — он рассказал, что после прикосновения к тренажёру почувствовал дискомфорт в глазах, а визит к врачу подтвердил диагноз хламидиоз.
Можно ли заразиться хламидиозом через тренажёры?
Врач отметил, что инфекция проникает в организм в первую очередь при совершении действий, а не при бытовом контакте или прикосновении к поверхностям. Так что, если вы не делаете что-то очень необычное с этими тренажёрами, вы в безопасности, пишет "Чемпионат".
Через тренажёры можно заразиться MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк), стригущим лишаем и кожными бородавками, добавил медик.
Поэтому в спортзале стоит протирать оборудование перед использованием.
Хламидии (лат. Chlamydia) — род грамотрицательных бактерий из типа и класса Chlamydiae, виды которого относятся к облигатным внутриклеточным паразитам.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.