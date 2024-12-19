Насколько я стар? Оценить возрастные изменения поможет новый способ

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Ученые медицинского центра клиники Майо в США придумали простой и эффективный способ оценки степени старения человека. Он опубликован в журнале PLOS One.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

В эксперименте поучаствовали 40 здоровых людей 50+ лет. Они прошли несколько тестов для оценки своих физических возможностей: делали упражнения на равновесие, силу хвата и силу колена, стоя на специальных платформах в разных положениях.

Оказалось, что наилучший индикатор ухудшения физических состояний с возрастом — время, в течение которого человек может удерживать равновесие на одной ноге.

По мнению ученых, равновесие является важным показателем общей физической формы, так как для его поддержания должны работать несколько систем организма.

Чтобы натренировать равновесие, нужно стоять на одной ноге по полминуты в день, отметили эксперты.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

