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Выпады со штангой: польза, техника и распространённые ошибки

3:13
Спорт

Выпады со штангой — это отличный способ прокачать мышцы ног, ягодиц и корпуса. Однако неправильно выполненные, они могут нанести вред коленям и спине. Узнайте, как делать это упражнение безопасно и эффективно.

Девушка тренируется
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка тренируется

Польза и опасности выпадов со штангой

Выпады со штангой укрепляют квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы, икры и мышцы корпуса. Они также развивают баланс и координацию.

Однако игнорирование правил техники или выбор слишком тяжёлого веса может привести к травмам, особенно коленных суставов и поясницы.

Когда лучше отказаться от выпадов со штангой

  • Заболевания опорно-двигательного аппарата.
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой.
  • Варикозное расширение вен.
  • Беременность и восстановление после операций.

Техника выполнения выпадов со штангой

Подготовка

  • Сделайте разминку и суставную гимнастику.
  • Установите штангу на стойку или используйте тренажёр Смита.
  • Наденьте перчатки или воспользуйтесь магнезией, чтобы избежать скольжения.

Исходное положение

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Положите штангу на область лопаток, держите спину прямой.
  • Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч.

Выполнение

  • Сделайте шаг вперёд правой ногой и опуститесь в выпад.
  • Правое колено согните до угла в 90 градусов, не выводя его за линию носка.
  • Левое колено должно находиться на 15–20 см позади правой пятки.
  • Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись правой ногой.
  • Повторите на другую ногу.

Основные ошибки

  • Положение ног: вывод колена за линию носка создаёт чрезмерную нагрузку на суставы.
  • Положение спины: округление спины может привести к травме.
  • Выбор веса: перегруз штанги нарушает технику и повышает риск травм.
  • Неправильное дыхание: задержка дыхания может вызвать головокружение.

Совет: Начните с малого веса, чтобы отработать технику, а затем постепенно увеличивайте нагрузку.

Безопасность при выполнении

  • Выполняйте упражнение медленно, контролируя движения.
  • Наденьте удобную обувь и одежду.
  • Если сомневаетесь, тренируйтесь под наблюдением инструктора.

Дополнение к тренировке

Для комплексной проработки мышц добавьте в тренировку следующие упражнения:

  • Приседания: развивают мышцы ног и ягодиц.
  • Становая тяга: тренирует спину, ноги и корпус.
  • Румынская тяга: прорабатывает бицепсы бедра и ягодицы.
  • Жим лёжа: укрепляет грудные мышцы, плечи и трицепсы.
  • Подтягивания: тренируют спину и бицепсы.

Выпады со штангой — эффективное упражнение для развития силы и выносливости. Главное, соблюдайте правильную технику, выбирайте подходящий вес и не торопитесь.

Если есть сомнения, обратитесь к тренеру для постановки техники.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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