Головокружение на тренировке: причины и первая помощь

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Головокружение во время занятий спортом — это не только неприятно, но и опасно. Оно может снизить продуктивность, стать причиной травм и сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Занятия спортом

Узнайте, как предотвратить это состояние и что делать, если оно уже произошло.

Почему важно обращать внимание на головокружение зимой

Зимой организм сталкивается с дополнительными стрессами:

Холод и короткий световой день : низкий уровень витамина D влияет на мышцы и координацию.

: низкий уровень витамина D влияет на мышцы и координацию. Температурныеперепады: входя из холода в тепло, можно столкнуться с резкими скачками артериального давления.

входя из холода в тепло, можно столкнуться с резкими скачками артериального давления. Инфекции: простуда или грипп могут вызывать слабость и нарушения работы вестибулярного аппарата.

простуда или грипп могут вызывать слабость и нарушения работы вестибулярного аппарата. Гололёд: падения на скользких поверхностях могут повредить вестибулярную систему.

Совет: выбирайте дышащую одежду для тренировок, восстанавливайтесь после болезней и занимайтесь в безопасных условиях.

Основные причины головокружения

Физиологические факторы

Ортостатическая гипотензия: резкое изменение положения тела приводит к снижению давления.

Снижение уровня глюкозы : длительные тренировки без еды провоцируют гипогликемию.

: длительные тренировки без еды провоцируют гипогликемию. Обезвоживание : недостаток воды влияет на давление и ухудшает самочувствие.

Патологические причины

: недостаток воды влияет на давление и ухудшает самочувствие. Патологические причины Вестибулярныенарушения : сбои в работе внутреннего уха вызывают ощущение вращения.

: сбои в работе внутреннего уха вызывают ощущение вращения. Сердечно-сосудистыепроблемы: аритмия и низкое давление усиливают головокружение.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Ощущение вращения (мир "плывёт").

Потеря равновесия или шаткость.

Тошнота и слабость.

Шум в ушах, головная боль, двоение в глазах.

Если эти симптомы повторяются, обязательно обратитесь к врачу.

Первая помощь при головокружении

Если оно случилось у вас

Прекратите тренировку, сядьте или лягте, чтобы снизить риск падения.

Выпейте воды или перекусите чем-то сладким.

Сосредоточьтесь на глубоком дыхании.

Отдохните 5-10 минут и оцените состояние.

Если пострадал ваш партнёр

Помогите ему сесть или лечь.

Приподнимите ноги, чтобы улучшить кровообращение.

Не допускайте возобновления тренировки до полного восстановления.

Важно: если симптомы не проходят, срочно вызовите медицинскую помощь.

Как минимизировать риски

Постепенно увеличивайте нагрузку.

Следите за питанием: лёгкий перекус перед тренировкой и полноценное восстановление после неё.

Пейте воду до, во время и после занятий.

Тренируйте вестибулярный аппарат: упражнения на баланс помогут укрепить эту систему.

Дышите правильно: сохраняйте ритм и избегайте задержек дыхания.

Когда лучше отказаться от тренировок

Острые состояния : болезни внутреннего уха, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера.

: болезни внутреннего уха, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера. Сильные эпизоды головокружения : причину нужно установить с помощью врача.

: причину нужно установить с помощью врача. Приём лекарств: некоторые препараты вызывают побочные эффекты в виде головокружения.

Головокружение — это сигнал, что вашему организму нужна пауза или корректировка тренировок. Соблюдайте режим питья и питания, увеличивайте нагрузки плавно, тренируйте вестибулярный аппарат.

Если симптомы сохраняются, не откладывайте визит к врачу. Здоровье — главный приоритет, чтобы спорт приносил радость и помогал становиться сильнее!

Уточнения

Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).

