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Головокружение на тренировке: причины и первая помощь

3:43
Спорт

Головокружение во время занятий спортом — это не только неприятно, но и опасно. Оно может снизить продуктивность, стать причиной травм и сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

Узнайте, как предотвратить это состояние и что делать, если оно уже произошло.

Почему важно обращать внимание на головокружение зимой

Зимой организм сталкивается с дополнительными стрессами:

  • Холод и короткий световой день: низкий уровень витамина D влияет на мышцы и координацию.
  • Температурныеперепады: входя из холода в тепло, можно столкнуться с резкими скачками артериального давления.
  • Инфекции: простуда или грипп могут вызывать слабость и нарушения работы вестибулярного аппарата.
  • Гололёд: падения на скользких поверхностях могут повредить вестибулярную систему.

Совет: выбирайте дышащую одежду для тренировок, восстанавливайтесь после болезней и занимайтесь в безопасных условиях.

Основные причины головокружения

Физиологические факторы

Ортостатическая гипотензия: резкое изменение положения тела приводит к снижению давления.

  • Снижение уровня глюкозы: длительные тренировки без еды провоцируют гипогликемию.
  • Обезвоживание: недостаток воды влияет на давление и ухудшает самочувствие.
    Патологические причины
  • Вестибулярныенарушения: сбои в работе внутреннего уха вызывают ощущение вращения.
  • Сердечно-сосудистыепроблемы: аритмия и низкое давление усиливают головокружение.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

  • Ощущение вращения (мир "плывёт").
  • Потеря равновесия или шаткость.
  • Тошнота и слабость.
  • Шум в ушах, головная боль, двоение в глазах.

Если эти симптомы повторяются, обязательно обратитесь к врачу.

Первая помощь при головокружении

Если оно случилось у вас

  • Прекратите тренировку, сядьте или лягте, чтобы снизить риск падения.
  • Выпейте воды или перекусите чем-то сладким.
  • Сосредоточьтесь на глубоком дыхании.
  • Отдохните 5-10 минут и оцените состояние.

Если пострадал ваш партнёр

  • Помогите ему сесть или лечь.
  • Приподнимите ноги, чтобы улучшить кровообращение.
  • Не допускайте возобновления тренировки до полного восстановления.

Важно: если симптомы не проходят, срочно вызовите медицинскую помощь.

Как минимизировать риски

  • Постепенно увеличивайте нагрузку.
  • Следите за питанием: лёгкий перекус перед тренировкой и полноценное восстановление после неё.
  • Пейте воду до, во время и после занятий.
  • Тренируйте вестибулярный аппарат: упражнения на баланс помогут укрепить эту систему.
  • Дышите правильно: сохраняйте ритм и избегайте задержек дыхания.

Когда лучше отказаться от тренировок

  • Острые состояния: болезни внутреннего уха, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера.
  • Сильные эпизоды головокружения: причину нужно установить с помощью врача.
  • Приём лекарств: некоторые препараты вызывают побочные эффекты в виде головокружения.

Головокружение — это сигнал, что вашему организму нужна пауза или корректировка тренировок. Соблюдайте режим питья и питания, увеличивайте нагрузки плавно, тренируйте вестибулярный аппарат.

Если симптомы сохраняются, не откладывайте визит к врачу. Здоровье — главный приоритет, чтобы спорт приносил радость и помогал становиться сильнее!

Уточнения

Головокружение — ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве (системное головокружение), либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости (несистемное головокружение).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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