Почему координация важна: советы фитнес-тренера Бутовой

Фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила значимость развития координации. Эту информацию приводит "Спорт-Экспресс".
Светлана подчеркнула, что хорошая координация движений играет важную роль не только в обеспечении безопасности при повседневных перемещениях, но и в умении правильно управлять транспортными средствами.
"Также развитая координация оказывает влияние на умение сохранять равновесие в сложных условиях — например, поскользнувшись на льду или оступившись на ступеньках", — заявила Бутова.
Тренер добавила, что за координацию отвечает прежде всего мозжечок.
"Если он работает неправильно, могут возникнуть не только нарушения координации, но и сложности в речевом развитии", — подчеркнула Бутова.
Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — «взаимоупорядочение») — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи.
Мозжечо́к (лат. cerebellum — дословно «малый мозг») — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.
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