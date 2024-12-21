Почему координация важна: советы фитнес-тренера Бутовой

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Фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила значимость развития координации. Эту информацию приводит "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik упражнения на координацию

Светлана подчеркнула, что хорошая координация движений играет важную роль не только в обеспечении безопасности при повседневных перемещениях, но и в умении правильно управлять транспортными средствами.

"Также развитая координация оказывает влияние на умение сохранять равновесие в сложных условиях — например, поскользнувшись на льду или оступившись на ступеньках", — заявила Бутова.

Тренер добавила, что за координацию отвечает прежде всего мозжечок.

"Если он работает неправильно, могут возникнуть не только нарушения координации, но и сложности в речевом развитии", — подчеркнула Бутова.

Уточнения

Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — «взаимоупорядочение») — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи.



Мозжечо́к (лат. cerebellum — дословно «малый мозг») — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.

