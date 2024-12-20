Назван способ быстро проверить уровень физической подготовки

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Фитнес-тренер Игорь Молот поделился простым методом для быстрой оценки уровня физической подготовки. Его рекомендации привел журнал Men Today.

Фото: pxhere упражнения

Эксперт предложил провести тренировку и на основе полученных результатов определить свою физическую форму. Эффективность выполнения упражнений станет показателем общей спортивной способности человека.

Начните с семи минут легкого бега, затем переходите к упражнениям со скакалкой — выполняйте три подхода по 60 секунд прыжков и 30 секунд отдыха между ними. Далее сделайте подтягивания на перекладине. После этого выполните 10 отжиманий, 15 приседаний и 5 подъемов ног в уголок на брусьях.

Если такое занятие дастся вам нелегко, то лучше в течение нескольких дней или даже недель не усложнять задачу. Если же вы почувствовали, что такой нагрузки недостаточно, то переходите на новый уровень.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

