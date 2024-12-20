Тренер Ходырев объяснил пользу упражнения берёзка

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Фитнес-инструктор Егор Ходырев рассказал о преимуществах упражнения "берёзка", сообщает издание "Чемпионат".

Фото: freepik упражнение берёзка

По его словам, это упражнение способствует улучшению кровообращения и лимфотока, а также помогает снять напряжение и снизить уровень стресса. Кроме того, оно эффективно для укрепления мышечной системы, тренировки баланса и координации движений. Однако Ходырев предостерег, что людям с проблемами позвоночника, шеи и суставов следует воздержаться от выполнения этого упражнения.

Егор Ходырев также поделился рекомендациями по правильной технике выполнения упражнения "берёзка". Начальная позиция — лёжа на спине, колени согнуты, стопы находятся у ягодиц. Руки вытянуты вдоль тела. На выдохе аккуратно поднимите ноги за голову, опираясь руками в поясницу, чтобы помочь поднять верхнюю часть тела, при этом переносите вес на лопатки. Держите локти близко к туловищу и прижимайте подбородок к груди. Затем выпрямите таз и ноги, чтобы они образовали прямую линию, и удерживайте это положение. После этого медленно вернитесь в исходное положение, сгибая колени и опуская спину и таз на пол.

Уточнения

Кровообраще́ние — процесс циркуляции крови по организму.



