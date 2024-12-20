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Советы для сохранения здоровья спины при силовых тренировках

1:20
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась полезными рекомендациями для поддержания здоровья спины во время силовых тренировок, сообщает издание Men Today.

Приседания плие
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Приседания плие

Первое, на что акцентировала внимание Ротач, — это важность разминки. Она должна начинаться с простых упражнений, а затем переходить к динамической растяжке. По завершении тренировки необходимо выполнить заминку, состоящую из упражнений низкой интенсивности, которая завершится статической растяжкой.

Ирина Ротач порекомендовала начинать тренировки с поднятия тяжестей с выполнения простых упражнений, использующих лишь собственный вес, постепенно добавляя утяжелители. Она подчеркнула, что занятия с тренером могут помочь в коррекции техники выполнения упражнений. Специалист предостерегла от компромиссов в технике ради достижения больших весов или увеличения числа повторений.

Кроме того, Ротач обратила внимание на необходимость укрепления мышц кора, которые играют ключевую роль в поддержании позвоночника. Тем, кто планирует заниматься силовыми тренировками, следует сначала вылечить имеющиеся травмы, обращаться за медицинской помощью при возникновении дискомфорта и не забывать об отдыхе.

 

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой. Также гибкость — абсолютный диапазон движения в суставе или ряде суставов, который достигают в мгновенном усилии.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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