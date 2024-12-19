Как сохранить идеальную физическую форму на офисной работе

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Фитнес-тренер Максим Буденный поделился рекомендациями по поддержанию физической формы в условиях офисной работы. Эти советы были озвучены в издании "Подмосковье сегодня".

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Буденный рекомендовал устраивать короткие перерывы в течение рабочего дня для разминки мышц и связок. Он также подчеркнул, что при длительном сидении наиболее уязвимой частью становится спина, поэтому важно включить в свою рутину упражнения на наклоны и скручивания.

Тренер также предложил включить в тренировки дома скручивания. Важно развести руки в стороны, чтобы активизировать дельтовидные мышцы. Вместо гантелей подойдут литровые бутылки с водой. Эксперт выделил приседания с пятилитровой бутылкой как одно из самых эффективных упражнений с нагрузкой.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

