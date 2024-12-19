Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить идеальную физическую форму на офисной работе
Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине: политика и есть искусство компромисса
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Как старые носки помогают бороться с влажностью в автомобиле
Лиза Арзамасова рассказала об особенностях характера Ильи Авербуха
Зависимость от "бодрости": как энергетики разрушают организм
Секреты восстановления поврежденных волос, которые вы не знали
Флеболог предупредила о факторах, способствующих развитию варикоза
Путин предложил Западу эксперимент: сможет ли их система ПВО сбить "Орешник"

Почему видеоуроки по фитнесу могут нести риск?

0:51
Спорт

Фитнес-тренер Лев Гончаров озвучил свои опасения по поводу рисков, связанных с тренировками по видеоурокам, сообщает радио Sputnik.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

По его словам, когда женщина, например, включает телевизор и начинает выполнять утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, она делает это на свой страх и риск, что может привести к травме. Эксперт также подчеркнул, что в таких занятиях отсутствует обратная связь, что делает процесс более опасным.

"Ножки, которые привыкли ходить десять тысяч шагов в день и тысячу шагов в день, — это разные ножки с разными коленочками", — добавил Гончаров.

По словам тренера, важно оценивать не только паспортный, но и биологический возраст, и исходя из него вместе с врачами и тренерами выстраивать занятия.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
БРИКС бросает вызов доллару: новая система платежей на подходе
Экономика и бизнес
БРИКС бросает вызов доллару: новая система платежей на подходе Аудио 
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Домашние животные
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Первый советский джип ГАЗ-69. Легендарный Козлик — покоритель отечественных дорог Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Лиза Арзамасова рассказала об особенностях характера Ильи Авербуха
Зависимость от "бодрости": как энергетики разрушают организм
Секреты восстановления поврежденных волос, которые вы не знали
Флеболог предупредила о факторах, способствующих развитию варикоза
Первый советский джип ГАЗ-69. Легендарный Козлик — покоритель отечественных дорог
Путин предложил Западу эксперимент: сможет ли их система ПВО сбить "Орешник"
Путин оценил ход СВО: ситуация меняется кардинально
Фундук и лесной орех: в чем их главные различия и как выбрать лучший
Адвокат Яна Абрамова рскрыл имя нового избранника Алсу
Путин: когда у нас все спокойно, нам скучно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.