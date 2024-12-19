Почему видеоуроки по фитнесу могут нести риск?

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Лев Гончаров озвучил свои опасения по поводу рисков, связанных с тренировками по видеоурокам, сообщает радио Sputnik.

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

По его словам, когда женщина, например, включает телевизор и начинает выполнять утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, она делает это на свой страх и риск, что может привести к травме. Эксперт также подчеркнул, что в таких занятиях отсутствует обратная связь, что делает процесс более опасным.

"Ножки, которые привыкли ходить десять тысяч шагов в день и тысячу шагов в день, — это разные ножки с разными коленочками", — добавил Гончаров.

По словам тренера, важно оценивать не только паспортный, но и биологический возраст, и исходя из него вместе с врачами и тренерами выстраивать занятия.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



