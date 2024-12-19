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Российского защитника Юты Сергачева признали третьей звездой дня в НХЛ

1:11
Спорт

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был удостоен звания третьей звезды очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), согласно информации, размещенной на официальном сайте лиги.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

Сергачев оформил решающий гол в овертайме встречи регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс", благодаря чему его команда одержала победу с результатом 3:2.

Первую звезду дня получил нападающий "Анахайм Дакс" Франк Ватрано, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу в матче против "Виннипег Джэтс", завершившемся со счетом 3:2. Второй звездой стал форвард "Флориды Пантерс" Мэттью Ткачук, также отметившийся дублем в игре с "Миннесотой Уайлд", которую его команда выиграла 6:1.

В июне 2024 года Михаил Сергачев был обменян в "Юту" из "Тампа-Бэй Лайтнинг", где играл последние семь сезонов. За это время он дважды завоёвывал Кубок Стэнли (в 2020 и 2021 годах) вместе с командой.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. 

Михаил Алекса́ндрович Сергачёв (род. 25 июня 1998, Нижнекамск, Татарстан) — российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Юта» Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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