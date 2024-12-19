Фитнес-перекусы вместо кофе: эта пятиминутная тренировка повысит ваш уровень энергии

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Когда дел очень много, найти время для полноценной тренировки кажется невозможным. Именно здесь на помощь приходят "фитнес-перекусы" — короткие мини-тренировки по 1-5 минут, которые можно разбросать в течение дня.

Фото: pxhere тренировка

Например, тренер Линдси Бомгрен предлагает пятиминутную ходьбу, за которую можно сделать до 850 шагов.

Даже небольшая активность улучшает метаболизм, работу сердца и настроение. Такие мини-сессии помогают преодолеть мышление "всё или ничего", вписывая спорт в жизнь доступными порциями. Со временем это может привести к более продолжительным тренировкам и ощутимым долгосрочным результатам.

Попробуйте разбивать день на небольшие паузы для активностей — это простой способ поддерживать свою физическую форму, даже если времени совсем мало.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

