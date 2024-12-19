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Силовые тренировки для женщин: как стать сильнее, стройнее и моложе — даже если вы новичок

1:08
Спорт

Силовые тренировки — отличный способ укрепить мышцы, замедлить старение и даже похудеть. Если вы новичок, начните с двух тренировок в неделю и постепенно увеличивайте их до трёх.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

Идеальная цель — 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю.

Составьте план, исходя из своих целей и физической подготовки. Включите в тренировки свободные веса, эспандеры или упражнения с собственным весом. Особое внимание уделите технике выполнения упражнений — это поможет избежать травм и добиться стабильного прогресса.

Не забывайте о важности дней отдыха. Ваши мышцы растут и восстанавливаются именно в этот период. Если после тренировок появляется боль, это нормально для новичков, но болезненность не должна быть единственным критерием эффективности.

Следуйте программе 4-5 недель, чтобы выработать привычку и улучшить технику. Регулярность и постепенность — ключи к силе, выносливости и уверенности в своих тренировках!

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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