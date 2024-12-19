Эта спортивная закуска восстановит ваш гормональный баланс за секунду

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гормональный дисбаланс может возникать по разным причинам, таким как стрессы, определённые заболевания, менопауза или синдром поликистозных яичников.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Его симптомы могут быть разнообразными. Однако сбалансированное питание, физическая активность и качественный сон могут помочь поддерживать гормоны в норме.

Тренер по женскому здоровью и фитнесу Габби Марешаль поделилась своей любимой закуской для восстановления гормонального баланса. Она рекомендует финики с арахисовой пастой и тёмной шоколадной стружкой, посыпанные морской солью. Габби утверждает, что эта закуска помогает сбалансировать гормоны и вернуть регулярность менструации.

Она объясняет, что финики богаты полезными жирами и клетчаткой, что способствует нормализации пищеварения и повышению энергии. Тёмный шоколад, в свою очередь, является источником антиоксидантов, а арахисовое масло добавляет белка, необходимого для гормонального баланса.

Если вас беспокоят симптомы гормонального дисбаланса, важно проконсультироваться с врачом. Он может назначить анализы и направить к специалистам для уточнения диагноза.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

