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Стало известно, по каким делам Камила Валиева подала апелляцию повторно

1:31
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева повторно обратилась с апелляцией в Федеральный суд Швейцарии, оспаривая три решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщили представители трибунала телеканалу "Матч ТВ". Они заявили, что "подана повторная апелляция в Федеральный суд Швейцарии на три решения Спортивного арбитражного суда (CAS)".

Камила Валиева
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Камила Валиева

Речь идёт о решениях CAS под номерами 2023/A/9451 ("Валиева против Российского антидопингового агентства"), 2023/A/9455 ("Валиева и Российское антидопинговое агентство против Международного союза конькобежцев) и 2023/A/9456 ("Валиева и Российское антидопинговое агентство против Всемирного антидопингового агентства").

Напомним, 29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранил её от участия в соревнованиях до декабря 2025 года. Кроме того, ей запрещено тренироваться на государственных катках. Валиева лишилась своих личных наград, а сборная России вместо золотых медалей в командном турнире ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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